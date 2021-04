Netflix presenta il suo Luna Park, tra Dolce Vita e drammi familiari: trama, cast e prime immagini (Di giovedì 29 aprile 2021) Luna Park è la nuova serie originale italiana di Netflix, prodotta da Fandango, e già annunciata lo scorso anno: ora che la produzione è quasi terminata, lo streamer ha annunciato il suo debutto entro la fine del 2021 in 190 Paesi nel mondo. Luna Park è una storia ambientata tra atmosfere felliniane e circensi nella Roma degli anni ‘60, sullo sfondo della Dolce Vita: la trama è incentrata sull’incontro fra una giovane giostraia e una ragazza della Roma bene, un legame che induce due famiglie molto diverse, praticamente agli antipodi, a scavare nel loro passato per fare chiarezza sul futuro. Nel Luna Park del titolo, che fa da sfondo alle vite dei personaggi, si alternano e si intrecciano i destini di diverse ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 29 aprile 2021)è la nuova serie originale italiana di, prodotta da Fandango, e già annunciata lo scorso anno: ora che la produzione è quasi terminata, lo streamer ha annunciato il suo debutto entro la fine del 2021 in 190 Paesi nel mondo.è una storia ambientata tra atmosfere felliniane e circensi nella Roma degli anni ‘60, sullo sfondo della: laè incentrata sull’incontro fra una giovane giostraia e una ragazza della Roma bene, un legame che induce due famiglie molto diverse, praticamente agli antipodi, a scavare nel loro passato per fare chiarezza sul futuro. Neldel titolo, che fa da sfondo alle vite dei personaggi, si alternano e si intrecciano i destini di diverse ...

