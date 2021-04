Netflix annuncia Luna Park | nuova serie originale italiana prodotta da Fandango | ecco il teaser

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 29 aprile 2021)daambientata nella Roma degli anni '60., unada, il cui debutto è previsto entro la fine del 2021 in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Nella Roma degli anni '60, sullo sfondo della Dolce Vita, l'incontro fra una giovane giostraia e una ragazza della Roma bene porta due famiglie, agli antipodi tra di loro, a guardarsi indietro per fare chiarezza sul proprio futuro. Nel...