Nessuno strappo: Sileri spiega perché non era in Aula durante il voto sulla mozione di sfiducia a Speranza (Di giovedì 29 aprile 2021) Era stato tirato in ballo da Matteo Salvini alla vigilia del voto in Senato sulla mozione di sfiducia presentata da Fratelli d’Italia nei confronti di Roberto Speranza. Poi la sua assenza da Palazzo Madama proprio nel giorno della votazione. Immediatamente è inizia – anzi, proseguita – la speculazione politica di chi vorrebbe un Pierpaolo Sileri ai ferri corti con il Ministro della Salute. Ma i motivi della sua mancata presenza durante la votazione (conclusa con un nulla di fatto, con Lega e Forza Italia che hanno aderito alla linea della maggioranza esprimendo parere contrario) non avevano nulla a che fare con la politica. Sileri non era in Aula durante il voto sulla ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021) Era stato tirato in ballo da Matteo Salvini alla vigilia delin Senatodipresentata da Fratelli d’Italia nei confronti di Roberto. Poi la sua assenza da Palazzo Madama proprio nel giorno della votazione. Immediatamente è inizia – anzi, proseguita – la speculazione politica di chi vorrebbe un Pierpaoloai ferri corti con il Ministro della Salute. Ma i motivi della sua mancata presenzala votazione (conclusa con un nulla di fatto, con Lega e Forza Italia che hanno aderito alla linea della maggioranza esprimendo parere contrario) non avevano nulla a che fare con la politica.non era inil...

