“NESSUNO COME COSTANZO” | IL DIRETTORE DI CANALE 5 FESTEGGIA IL SUCCESSO DEL COSTANZO SHOW

Edizione record del "Maurizio COSTANZO SHOW" – la 39esima, per un totale di 4.446 puntate -, che ha concluso la stagione dominando gli ascolti della seconda serata sei volte su sei, sottolinea una nota ufficiale Mediaset. Ieri, mercoledì 29 marzo, il talk più longevo della tv italiana ha registrato il 15.4% di share (19% sul pubblico femminile) e 980.000 spettatori. Su Rai1, il talk Porta a Porta si è fermato al 7.8%. La media stagionale del Maurizio COSTANZO SHOW ha raggiunto 1.144.000 spettatori e il 14.7% di share, con il 18.5% sul pubblico femminile. Il talk SHOW tornerà a ottobre su CANALE 5. Un SUCCESSO, quello del COSTANZO SHOW, confermato anche dall'attenzione suscitata sui social media.

