Nel mondo della danza interrotta (Di giovedì 29 aprile 2021) Il processo di vestizione è rimasto lo stesso: collant color carne, body scuro, gonnellina, chignon stretto e mezzepunte. Disciplina e dedizione non sono state scalfite di un millimetro. Solo che al posto del vociare dello spogliatoio affollato, tra mamme che vestono le più piccole, le chiacchiere e le compagne che corrono per non arrivare in ritardo alla lezione, c’è il silenzio della propria camera. La musica, che prima pervadeva tutta la sala e scandiva il ritmo dei plié, adesso arriva dalle casse del computer o del telefonino. La sbarra, che per forza di cose è stata montata anche in casa, è incredibilmente più vuota senza le mani delle compagne appoggiate con la massima delicatezza o strette saldamente per non cadere. Da un anno a questa parte le scuole di danza professionali hanno chiuso le porte delle proprie sale senza sapere come e quando ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 29 aprile 2021) Il processo di vestizione è rimasto lo stesso: collant color carne, body scuro, gonnellina, chignon stretto e mezzepunte. Disciplina e dedizione non sono state scalfite di un millimetro. Solo che al posto del vociare dello spogliatoio affollato, tra mamme che vestono le più piccole, le chiacchiere e le compagne che corrono per non arrivare in ritardo alla lezione, c’è il silenziopropria camera. La musica, che prima pervadeva tutta la sala e scandiva il ritmo dei plié, adesso arriva dalle casse del computer o del telefonino. La sbarra, che per forza di cose è stata montata anche in casa, è incredibilmente più vuota senza le mani delle compagne appoggiate con la massima delicatezza o strette saldamente per non cadere. Da un anno a questa parte le scuole diprofessionali hanno chiuso le porte delle proprie sale senza sapere come e quando ...

