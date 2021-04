Nel decreto proroghe salta l’obbligo di smart working al 50% per la Pubblica amministrazione Recovery Plan | nuovo Cdm nel pomeriggio

Leggi su open.online

(Di giovedì 29 aprile 2021) L’ultimo “sì” si attende dal Consiglio dei ministri. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (ilitaliano) per affrontare la crisi da Coronavirus dovrà essere inviato alla Commissione europea entro domani, 30 aprile, e oggi il Cdm è chiamato a ultimare la presentazione nella sua versione definitiva in Ue. In mattinata il ministro dell’Economia Franco ha illustrato il testo ai ministri, e, dopo l’incontro previsto nel primocon le regioni, è in programma unconsiglio attorno alle 16:30. Il dlGli incontro della mattinata di oggi è servito anche ad esaminare illegge che istituirà il fondo complementare al Pnrr da 30,6 miliardi per gli investimenti che non possono rientrare nel piano, e il dl. Da quanto ...