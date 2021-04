Né “liberi tutti” | né manettari

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 29 aprile 2021) Giuseppe Pignatone, già procuratore della Repubblica di Roma e ora, su nomina del Pontefice, presidente del Tribunale di prima istanza della Città del Vaticano, commenta su Repubblica la recente sentenza della Corte costituzionale che chiede al Parlamento di modificare entro un anno le norme sull’ergastolo ostativo per i mafiosi, altrimenti le dichiarerà illegittime. Pignatone ricorda come in passato la stessa Consulta avesse invece riconosciuto la legittimità di quelle stesse norme e mette in guardia contro il rischio che venga a mancare uno strumento giuridico specifico per contrastare il fenomeno mafioso che reputa in espansione. Riconosce però che per la cultura giuridica attuale, nazionale e soprattutto europea, quelle specifiche formulazioni sono superate. Per essere l’opinione dell’inventore del teorema di Mafia Capitale, poi smentito clamorosamente dalla Cassazione, è ...