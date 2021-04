Navalny | le prime immagini dopo lo sciopero della fame | “Senza vestiti sembro uno scheletro”

(Di giovedì 29 aprile 2021) Alexeyè apparso per la prima volta in pubblico in collegamento video dal carcere di Pokrov durante il processo al tribunale distrettuale Babushkinsky di Mosca che lo vede accusato di diffamazione di un veteranoseconda guerra mondiale. L’avvocato russo 44enne e leader dell’opposizione al governo Putin aveva iniziato unoil 31 marzo che è stato sospeso il 23 aprile,24 giorni, annunciato per chiedere cure adeguate per i forti dolori alla schiena e alle gambe. La testata online Mediazona ha pubblicato una foto di uno schermo in cuiappare magro e coi capelli rasati. La moglie Yulia Navalnaya. Credit: EPA“Ieri mi hanno portato in sauna per farmi avere un buon aspetto. Se mi tolgo iho un pessimo ...

Advertising

serenel14278447 : Russia, le prime immagini di Navalny dopo lo sciopero della fame: “Sembro uno scheletro” - LaStampa : Russia, le prime immagini di Navalny dopo lo sciopero della fame: “Sembro uno scheletro” - messveneto : Russia, le prime immagini di Navalny dopo lo sciopero della fame: “Sembro uno scheletro”: Il dissidente, in videoco… - Radio1Rai : ??Le prime immagini di #Navalny dopo lo sciopero della fame, in video conferenza dal carcere di Pokrov durante il pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Navalny prime

Il dissidente, in videoconferenza dal carcere di Pokrov al processo per diffamazione contro un veterano russo, si è rivolto alla moglie in aula: "Peso 72 chili, come in seconda media". - -C'è anche il decrescere della popolarità di Vladimir Putin , tra le fontidella sua ...l' Economist è volta ad aumentare la sua popolarità domestica osteggiata dalle proteste pro -e dal ...Il dissidente, in videoconferenza dal carcere di Pokrov al processo per diffamazione contro un veterano russo, si è rivolto alla moglie in aula: «Peso 72 chili, come in seconda media» ...Alexiei Navalny appare in pubblico per la prima volta da quando ha iniziato lo sciopero della fame: le immagini sono tratte da un collegamento video durante un'udienza del processo d'appello nel caso ...