Navalny alla moglie Yulia: “Peso come quando ero in seconda media”. Smantellata la rete dei suoi uffici in Russia (Di giovedì 29 aprile 2021) È stato visitato da medici al di fuori del circuito penitenziario e, dopo le proteste in suo sostegno che hanno portato all’arresto di più di 1900 persone, ha deciso di interrompere lo sciopero della fame, durato 24 giorni. Ma Mosca continua a mostrare il pugno di ferro nei confronti dell’oppositore Alexei Navalny e ha ordinato di sospendere le attività dei suoi uffici. Si tratta di un network di attivisti che copre praticamente tutta la Russia, dal Pacifico al Baltico, e che è stato alla base delle proteste antigovernative più massicce degli ultimi anni. Gli uffici e il Fondo Anticorruzione a riconducibili a Navalny sono stati infatti accusati di “estremismo” dalla procura, ma sono in tanti a ritenere queste imputazioni di matrice politica. “Purtroppo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021) È stato visitato da medici al di fuori del circuito penitenziario e, dopo le proteste in suo sostegno che hanno portato all’arresto di più di 1900 persone, ha deciso di interrompere lo sciopero della fame, durato 24 giorni. Ma Mosca continua a mostrare il pugno di ferro nei confronti dell’oppositore Alexeie ha ordinato di sospendere le attività dei. Si tratta di un network di attivisti che copre praticamente tutta la, dal Pacifico al Baltico, e che è statobase delle proteste antigovernative più massicce degli ultimi anni. Glie il Fondo Anticorruzione a riconducibili asono stati infatti accusati di “estremismo” dprocura, ma sono in tanti a ritenere queste imputazioni di matrice politica. “Purtroppo ...

Advertising

fattoquotidiano : Navalny alla moglie Yulia: “Peso come quando ero in seconda media”. Smantellata la rete dei suoi uffici in Russia - Schmit_Henri : @OGiannino Non capisco: nel caso Navalny l’???? potrebbe fare a meno del CoE? La ???? è membro del CoE! che si occupa d… - marcast5 : Il Consiglio d’Europa si mobilita per Navalny. Nuovo ricorso alla Corte di Strasburgo e n - Alessandro__Ma : RT @AffInt: #28aprile | Oggi su AffarInternazionali, la rivista dello @IAIonline: - FloreRossana : RT @AffInt: #28aprile | Oggi su AffarInternazionali, la rivista dello @IAIonline: -