Natalia Paragoni si è fatta male durante l’intimità | “Andrea si è dato da fare in questi due giorni” VIDEO

Advertising

Big319738410 : @giuuliaj Probabilmente. . Infatti quando ancora erano in casa mandai un messaggio alle iene pagandoli di fare uno… - xheyalee : RT @remplaceable: Natalia Paragoni dice di avere uno strappo muscolate a causa di un rapporto avuto con il suo ragazzo e la stanno mettendo… - aljluu : RT @remplaceable: Natalia Paragoni dice di avere uno strappo muscolate a causa di un rapporto avuto con il suo ragazzo e la stanno mettendo… - tellmeaboutme_ : @scorpioriferita giusto tu sei la copia fake di Natalia Paragoni - yycee__ : RT @remplaceable: Natalia Paragoni dice di avere uno strappo muscolate a causa di un rapporto avuto con il suo ragazzo e la stanno mettendo… -

Ultime Notizie dalla rete : Natalia Paragoni

Milano, 29 aprile 2021 -, influencer valtellinese di 23 anni, ha conquistato quasi un milione di follower con i suoi tutorial di make up, gli shooting fotografici e le Instagram stories che raccontano la sua ...Passione forte trae Andrea Zelletta, finalista del Grande Fratello Vip 5 ed ex tronista di Uomini e Donne. L'ex corteggiatrice, tramite delle Stories Instagram, ha raccontato che l'intimità dopo la ...Karina Cascella ha voluto dire la sua riguardo le ultime dichiarazioni di Natalia Paragoni. La modella aveva raccontato che durante lo scorso weekend lei e Andrea Zelletta, il suo fidanzato, si sono d ...L'influencer valtellinese si svela tra episodi di bullismo, un amore difficile e la perdita di un bambino. Ma anche make up e una famiglia meravigliosa ...