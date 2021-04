Natalia Paragoni senza trucco e senza filtro | La mia vita tra passioni e fragilità

(Di giovedì 29 aprile 2021) Milano, 29 aprile 2021 -, influencer valtellinese di 23 anni, ha conquistato quasi un milione di follower con i suoi tutorial di make up, gli shooting fotografici e le Instagram ...

Natalia Paragoni dice di avere uno strappo muscolate a causa di un rapporto avuto con il suo ragazzo

Milano, 29 aprile 2021 -, influencer valtellinese di 23 anni, ha conquistato quasi un milione di follower con i suoi tutorial di make up, gli shooting fotografici e le Instagram stories che raccontano la sua ...Passione forte trae Andrea Zelletta, finalista del Grande Fratello Vip 5 ed ex tronista di Uomini e Donne. L'ex corteggiatrice, tramite delle Stories Instagram, ha raccontato che l'intimità dopo la ...L'influencer valtellinese si svela tra episodi di bullismo, un amore difficile e la perdita di un bambino. Ma anche make up e una famiglia meravigliosa ...Un incidente alquanto bollente ha nuovamente coinvolto la trasmissione pomeridiana di Maria de Filippi, Uomini e Donne. A parlare di intimità ...