Natalia Paragoni | l’immenso dramma del suo passato

Advertising

GossipItalia3 : Uomini e Donne, i segreti di Natalia Paragoni: maltrattamenti e un aborto #gossipitalianews - orvuahokx : “Io lo apprezzo più di me” il the new “prima di essere Natalia Paragoni sono la fidanzata di Andrea Zelletta” - ElisaDiGiacomo : Natalia Paragoni racconta il suo passato: 'Ho vissuto un amore sbagliato' - luca_rosamaria : NATALIA Paragoni - MarioBro66 : Natalia ha perso il bambino #uominiedonne #prelemi #tzvip #isola -

Ultime Notizie dalla rete : Natalia Paragoni

IL GIORNO

In una sua recentissima intervista a Diva e Donna,ha raccontato il suo dramma del passato: la confessione arriva solo ora. Sin dal suo esordio a Uomini e Donne,ha catturato l'attenzione su di sé. Non soltanto ...Durante un'intervista per Diva e Donna, fidanzata di Andrea Zelletta , ha rivelato dei segreti inaspettati sul suo passato: dai maltrattamenti di un ex, alla gravidanza inaspettata e il successivo aborto. Scopriamo cosa ha ...Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet, Gossip News! In questa puntata personaggi famosi per ...In una sua recentissima intervista a Diva e Donna, Natalia Paragoni ha raccontato il suo dramma del passato: la confessione arriva solo ora.