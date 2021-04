Natalia Paragoni ha affrontato un aborto | “Ho perso il bambino | un dolore immenso”

(Di giovedì 29 aprile 2021)ha alle spalle un passato doloroso. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne oggi è felicemente fidanzata con Andrea Zelletta, ma nonostante la giovane età, 23 anni, ha avuto diverse esperienze che l’hanno fatta soffrire. Un fidanzato troppo geloso che l’avrebbe maltrattata e unspontaneo che l’ha segnata per sempre, come racconta nel suo libro autobiografico “La vita secondo Naty”. Ne ha parlato a cuore aperto in un’intervista a Diva e Donna, oggi che si sente finalmente libera dai fantasmi del passato.: “Il mio ex mi maltrattava” Estetista, modella e web influencer,si è confidata al settimanale, raccontando di aver sofferto di dislessia da bambina e spiegando di aver aver subito episodi di bullismo negli anni ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Natalia Paragoni

IL GIORNO

è giovane ma ha tante cose da raccontare alcune, purtroppo, molto dolorose. L' ex corteggiatrice di Uomini e Donne , ora felice al fianco del compagno Andrea Zelletta , si è messa a ...La fidanzata di Andrea Zelletta ha fatto delle rivelazioni importanti al settimanale Diva e Donna L'articolo Uomini e Donne, i segreti di: maltrattamenti e un aborto proviene da Gossip e Tv . Condividi: Twitter Facebook Like this: Like Loading...Natalia Paragoni, fidanzata dell’ex gieffino Andrea Zelletta, ha raccontato in un’intervista alcune esperienze dolorose della sua vita. La Paragoni, che è stata corteggiatrice a Uomini e Donne, ha inf ...Natalia Paragoni si racconta a cuore aperto in un’intervista a Diva e Donna, anticipando alcuni dei temi affrontati nel suo primo libro ...