Nasce AUDICOMM | innovazione a livello europeo

Comunica_Media : ??Nasce #Audicomm, primo organismo integrato per la misurazione di total #audience su carta e #digitale ??La realtà,… - LuigiEsposito : Cambia la misurazione delle #audience sulle diverse piattaforme. Nasce la rilevazione integrata tra le audience… - giornalorg : - audiweb_it : #Audipress e #Audiweb, i CdA deliberano la fusione. Nasce #AUDICOMM, il primo organismo integrato per la misurazion… - de_Siraffa : 'La nuova società si chiamerà Audicomm srl e riunirà tutte le componenti più significative del mercato editoriale,… -

ROMA -dalla fusione di Audipress e Audiweb per misurare, con un unico strumento, la total audience: ovvero i lettori dei giornali sia su carta che in digitale. I cda delle due società - ...La nuova societa', denominata, riunira' - si legge in una nota - tutte 'le componenti piu' significative del mercato editoriale, digitale, pubblicitario italiano, dotando cosi' il nostro ...EDITORIAROMA Audipress e Audiweb si fondono e danno vita a Audicomm. Lo hanno deciso ieri all'unanimità i consigli di amministrazione delle due società. Audicomm farà nascere nelle ...Il primo organismo integrato deriva dalla fusione di Audipress e Audiweb che sarà votata il 14 maggio dalle assemblee delle due società. Le ...