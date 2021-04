Napoli | tram bloccato dalla sosta selvaggia degli incivili

(Di giovedì 29 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Nella zona di San Giovanni a Teduccio i binari delsono stati bloccati da un’auto ferma in. Il traffico si è quindied il pesante mezzo di trasporto pubblico non ha potuto proseguire il suo percorso. Lain terra partenopea diventa sempre più spregevole ed in incivile. Chi parcheggia in questo modo crede di essere il padrone della strada e mette in difficoltà tutti gli altri passanti. Su quelc’erano lavoratori, ragazzi e anziani che volevano solo tornare a casa ed invece hanno dovuto subire un netto ritardo a causa di un indisciplinato ed incivile concittadino. A denunciare il tutto è stato ancora una volta il Consigliere Regionale Franceso Emilio Borrelli ...

Napoli – Nella zona di San Giovanni a Teduccio i binari del tram sono stati bloccati da un'auto ferma in sosta selvaggia. Il traffico si è quindi bloccato ed il pesante mezzo di trasporto pubblico non ha potuto proseguire il suo percorso. La sosta selvaggia in terra partenopea diventa sempre più spregevole ed in incivile. Chi parcheggia in questo modo crede di essere il padrone della strada e mette in difficoltà tutti gli altri passanti. Su quel tram c'erano lavoratori, ragazzi e anziani che volevano solo tornare a casa ed invece hanno dovuto subire un netto ritardo a causa di un indisciplinato ed incivile concittadino. A denunciare il tutto è stato ancora una volta il Consigliere Regionale Franceso Emilio Borrelli