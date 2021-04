Napoli, terapie per Ospina: Lobotka, influenzato, lavora in palestra (Di giovedì 29 aprile 2021) Il Napoli ha riportato le ultime notizie dopo l’allenamento a Castelvolturno: leggero stato influenzale per Lobotka Continua il lavoro del Napoli a Castelvolturno: azzurri lanciatissimi nella volata Champions dopo l’aggancio alla Juventus in classifica. Il report dell’allenamento odierno, verso la gara contro il Cagliari, parla delle condizioni di Ospina e Lobotka, alle prese con uno stato influenzale. «Successivamente partitina a campo ridotto. terapie e lavoro in palestra per Ospina. Lobotka ha svolto lavoro in palestra per un leggero stato influenzale». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 aprile 2021) Ilha riportato le ultime notizie dopo l’allenamento a Castelvolturno: leggero stato influenzale perContinua il lavoro dela Castelvolturno: azzurri lanciatissimi nella volata Champions dopo l’aggancio alla Juventus in classifica. Il report dell’allenamento odierno, verso la gara contro il Cagliari, parla delle condizioni di, alle prese con uno stato influenzale. «Successivamente partitina a campo ridotto.e lavoro inperha svolto lavoro inper un leggero stato influenzale». L'articolo proviene da Calcio News 24.

