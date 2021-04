Napoli | rimangono due nomi per il dopo Gattuso | tutti i dettagli

(Di giovedì 29 aprile 2021) Secondo Il Corriere dello Sport si sta accorciando la lista dei pretendenti alla panchina del: in corsaSpalletti e Galtier Il Corriere dello Sport in edicola ha fatto il punto della situazione intorno alla panchina del. In attesa che il divorzio condiventi ufficiale, il listone che a un certo punto De Laurentiis ha compilato attraverso un casting lungo, comincia ad assottigliarsi. La scrematura procede, e certe ipotesi venute fuori a gennaioil polverone di Verona assumono gradualmente sembianze e fisioe: tipo quella di Luciano Spalletti. Nome che piace tanto al presidente; nome in lizza per guidare una rifondazione nel nome del 4-2-3-1: il modulo che ha lanciato la versione migliore di Zielinski (trequartista) e che tra l’altro calza a ...

Il Napoli vince 2-0 in casa del Torino nella gara valida per la 33/a giornata di Serie A. Gli ospiti risolvono la partita in avvio, grazie ai gol in rapida successione di Bakayoko all'11' e di Osimhen ...Certo l'addio di Maksimovic, per scadenza contratto, stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, gli azzurri avrebbero già avviato una trattativa per ...