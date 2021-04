Napoli, manca numero legale, sciolta la seduta del Consiglio. Salta l’elezione del vicepresidente (Di giovedì 29 aprile 2021) sciolta dopo appena un’ora la seduta del Consiglio comunale di Napoli. A decretare lo stop dei lavori è stata la verifica del numero legale chiesta dalla consigliera Maria Caniglia. All’appello hanno risposto soltanto 17 consiglieri. È dunque nuovamente rinviata l’elezione del vicepresidente dell’assemblea. Un voto necessario da mesi a seguito delle dimissioni di Fulvio Frezza. Multe pazze nelle Ztl, questione irrisolta La seduta si era aperta con l’assenza in aula di PD, M5s e gruppo La Città che già ieri avevano annunciato la decisione di non presentarsi in aula in virtù dello stallo dell’azione dell’amministrazione comunale per risolvere la vicenda delle multe nella Ztl e delle aree pedonali del Centro storico. Una questione che si ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 29 aprile 2021)dopo appena un’ora ladelcomunale di. A decretare lo stop dei lavori è stata la verifica delchiesta dalla consigliera Maria Caniglia. All’appello hanno risposto soltanto 17 consiglieri. È dunque nuovamente rinviatadeldell’assemblea. Un voto necessario da mesi a seguito delle dimissioni di Fulvio Frezza. Multe pazze nelle Ztl, questione irrisolta Lasi era aperta con l’assenza in aula di PD, M5s e gruppo La Città che già ieri avevano annunciato la decisione di non presentarsi in aula in virtù dello stallo dell’azione dell’amministrazione comunale per risolvere la vicenda delle multe nella Ztl e delle aree pedonali del Centro storico. Una questione che si ...

