Napoli, calciomercato: piace il profilo di Francisco Montero, avviata la trattativa (Di giovedì 29 aprile 2021) Gli azzurri pensano alla prossima stagione e ai nomi da rimpiazzare in vista di addii quasi certi La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 29 aprile 2021) Gli azzurri pensano alla prossima stagione e ai nomi da rimpiazzare in vista di addii quasi certi La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

mirkocalemme : Il progetto per l'autoproduzione delle maglie entusiasma #DeLaurentiis. Contatti con #Amazon per la distribuzione e… - mirkocalemme : #Spalletti ora è in pole per la panchina del #Napoli e #DeLaurentiis vuole fargli visita per chiudere. Pronto un co… - cn1926it : GdS – #Napoli su #KaioJorge, #Giuntoli può tentare l’affondo: servono 30 milioni di euro - Cioffo_ : RT @Gazzetta_it: #Napoli, fra l'obiettivo #Champions e i giovani: piacciono #Moreno e #Kaio - cn1926it : GdS – #Napoli su #Montero, trattativa avviata per il difensore dell’#AtleticoMadrid -