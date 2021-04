Napoli-Cagliari | arbitra Fabbri | le designazioni arbitrali della 34ª giornata

Advertising

sscnapoli : ?? | #NapoliCagliari sarà diretta dall’arbitro Fabbri di Ravenna. ?? - allgoalsnapoli : UFFICIALE - Napoli-Cagliari, arbitra Fabbri. Al Var c'è ancora Mazzoleni! #forzanapolisempre #Fabbri… - De_Sand88 : RT @sscnapoli: ?? | #NapoliCagliari sarà diretta dall’arbitro Fabbri di Ravenna. ?? - gilnar76 : #Napoli-Cagliari sarà ... #Abbiamounsognonelcuore #Animaazzurra #Calcionapoli #Cuoredinapoli #Forzanapoli… - sissibf_18 : RT @sscnapoli: ?? | #NapoliCagliari sarà diretta dall’arbitro Fabbri di Ravenna. ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Cagliari

Gli assistenti del direttore di gara saranno Valeriani e Vivenzi. Quarto uomo Di Martino. Avar: Giallatini., in programma allo Stadio Maradona domenica pomeriggio alle 15, sarà diretta da Michael Fabbri. I suoi assistenti saranno Valeriani e Vivenzi. Quarto uomo Di Martino. Al Var ancora ...Nel lunch match della domenica Lazio - Genoa ci sarà Giacomelli , per il derby delle 15 Bologna - Fiorentina spazio a Dionisi , c'è Fabbri perposticipo Sampdoria - Roma per Sacchi ...Cagliari-Napoli: Cragno disponibile, ma occhio a Vicario. La notizia della negatività di Cragno ha senza dubbio alzato non di poco il morale del Cagliari in vista del delicato fi ...Sarà Michael Fabbri l'arbitro scelto per la gara tra Napoli e Cagliari della prossima domenica. Il fischietto di Faenza sarà accompagnato allo Stadio Maradona dai ...