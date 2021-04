Nadia Padovani | moglie di Fausto | è il nuovo Team Owner Gresini Racing

(Di giovedì 29 aprile 2021)di, sarà la nuova amministratrice delegata di, da sempre al fianco del compiantomanager , subentrerà in tutto e per tutto a, ...

, moglie di Fausto Gresini, sarà la nuova amministratrice delegata di Gresini Racing., da sempre al fianco del compianto team manager , subentrerà in tutto e per tutto a Fausto, ...La squadra ha infatti annunciato oggi che il Gresini Racing vedrà il coinvolgimento ufficiale di, moglie di Fausto, che sarà il nuovo amministratore delegato e coprirà i ruoli di ...Motomondiale 2022 - Il Team Gresini continua nel segno della "Gresini Family" e dopo la scomparsa di Fausto Gresini, venuto a mancare negli scorsi mesi dopo una dura lotta con il Covid-19, a prendere ...Nadia Padovani, moglie del due volte campione del mondo Fausto Gresini scomparso lo scorso 23 febbraio, è subentrata come titolare e Team principal ...