Mutuo prima casa senza anticipo per i giovani: «Garantisce lo Stato» (Di giovedì 29 aprile 2021) Comprare casa, per i giovani, spesso significa superare due ostacoli: riuscire a ottenere un mutuo dalla banca (e, quindi, avere un lavoro sufficientemente stabile e ben retribuito) e disporre di una somma da versare come anticipo della spesa. Leggi su vanityfair (Di giovedì 29 aprile 2021) Comprare casa, per i giovani, spesso significa superare due ostacoli: riuscire a ottenere un mutuo dalla banca (e, quindi, avere un lavoro sufficientemente stabile e ben retribuito) e disporre di una somma da versare come anticipo della spesa.

Advertising

PMI_it : Mutui prima casa, nuove agevolazioni per i giovani: Mutuo per acquisto prima casa con garanzia di Stato: le anticip… - salernonotizie : Mutuo prima casa: senza anticipo e con garanzia dello Stato per gli under 35 - AngelaCavelli : RT @Michele_Anzaldi: Mutuo prima casa: senza anticipo e con garanzia dello Stato per gli under 35. Le novità | Sky TG24 - infoitinterno : Mutuo prima casa giovani: lo Stato farà da garante - Cisco46allegro : RT @sole24ore: #Mutuo sulla prima casa per i #giovani: ecco la garanzia statale. #Ambiente: i giovani italiani - uno su due - preoccupati p… -