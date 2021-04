MUSIT: Il concorso canoro online per nuovi talenti musicali, ecco tutte le info (Di giovedì 29 aprile 2021) Parte MUSIT, il nuovo progetto interamente online per la selezione di nuovi talenti canori, iscrizioni aperte fino al 30 aprile: i dettagli MUSIT, acronimo di Musica italiana, è un concorso canoro nazionale, interamente online, dedicato a cantanti e gruppi che vogliono farsi conoscere dal mondo della discografia e dello spettacolo. Il contest permetterà di scovare nuove voci da parte di professionisti del settore. I vincitori firmeranno un contratto con una casa discografica e a entrambi verrà pubblicato un singolo con annesso lancio promozionale nazionale. Inoltre, se sussisteranno le adeguate condizioni previste dal regolamento, i due vincitori verranno poi iscritti dalla casa discografica alla prima edizione disponibile di Sanremo ... Leggi su zon (Di giovedì 29 aprile 2021) Parte, il nuovo progetto interamenteper la selezione dicanori, iscrizioni aperte fino al 30 aprile: i dettagli, acronimo di Musica italiana, è unnazionale, interamente, dedicato a cantanti e gruppi che vogliono farsi conoscere dal mondo della discografia e dello spettacolo. Il contest permetterà di scovare nuove voci da parte di professionisti del settore. I vincitori firmeranno un contratto con una casa discografica e a entrambi verrà pubblicato un singolo con annesso lancio promozionale nazionale. Inoltre, se sussisteranno le adeguate condizioni previste dal regolamento, i due vincitori verranno poi iscritti dalla casa discografica alla prima edizione disponibile di Sanremo ...

