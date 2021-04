Murgia: “Dopo parole su divisa Figliuolo, intimidazione da poliziotto” (Di giovedì 29 aprile 2021) “Dopo la mia querelle relativa alla mia obiezione sull’uso del linguaggio militare in ambito civile del generale Figliuolo è capitato che la sottosegretaria alla difesa della Lega emettesse una nota formale che mi indicava a tutte le forze armate come una nemica, come una persona che li avevi offesi nell’onore, cosa che io non ho fatto. Il risultato è che quando sono andata a prendere un treno e mi hanno fatto un controllo dell’autocertificazione un poliziotto mi ha chiesto: ‘signora, lei quindi ha paura della mia divisa?’ Io ho risposto: ‘fino a dieci secondi fa non ne avevo, mi dica lei, ne devo avere?’. E lui mi ha detto ‘vada che è meglio'”. E’ il racconto fatto da Michela Murgia, che a ‘Otto e mezzo’ su La7 è tornata sulle sue recenti considerazioni sull’uso della divisa da parte ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 29 aprile 2021) “la mia querelle relativa alla mia obiezione sull’uso del linguaggio militare in ambito civile del generaleè capitato che la sottosegretaria alla difesa della Lega emettesse una nota formale che mi indicava a tutte le forze armate come una nemica, come una persona che li avevi offesi nell’onore, cosa che io non ho fatto. Il risultato è che quando sono andata a prendere un treno e mi hanno fatto un controllo dell’autocertificazione unmi ha chiesto: ‘signora, lei quindi ha paura della mia?’ Io ho risposto: ‘fino a dieci secondi fa non ne avevo, mi dica lei, ne devo avere?’. E lui mi ha detto ‘vada che è meglio'”. E’ il racconto fatto da Michela, che a ‘Otto e mezzo’ su La7 è tornata sulle sue recenti considerazioni sull’uso dellada parte ...

