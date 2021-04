Muore Filippo Mondelli | chi era il campione mondiale | età | malattia

(Di giovedì 29 aprile 2021) Se n’è andato a soli 27 annidel mondo di canottaggio e membro del Coni. Un gravese l’é portato via.É improvvisamente venuto a mancaredel mondo di canottaggio e membro in quota atleti del Consiglio Nazionale del Coni.: laNato il 18 Giugno 1994 a Como, la giovane promessa dello sport italiano è deceduto per un osteosarcoma alla gamba sinistra. Undentro e fuori dall’acqua, un esempio di capacità e di coraggio. Lo sport italiano piange la prematura scomparsa del canottiere. Ciao ...

Mondelli è morto il 29 aprile 2021. Crolla il carico della gru, Mattiasotto 15 quintali di ponteggio: aveva solo 23 anni Pubblicato il 29 - 04 - 2021 alle ore 18:52. Ultima modifica il ...Tutti insieme, avevano gridato in coro: "Questa vittoria è per". Il sito della Federcanottaggio ha voluto ricordare cosìMondelli : 'Saremo noi, insieme a tutti quelli che hanno ...Se n'è andato a soli 27 anni Filippo Mondelli, campione del mondo di canottaggio e membro del Coni. Un grave malattia se l'é portato via.ITALIA - Il mondo del canottaggio è a lutto per via della morte di Filippo Mondelli. L'uomo si è spento alla giovane all'età di 26 anni. Mondelli era noto ...