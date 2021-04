Mundo Deportivo: “Barça, il titolo adesso” (Di giovedì 29 aprile 2021) L’apertura del Mundo Deportivo è tutta dedicata al recupero della gara di Liga tra Barcellona e Granada, in programma quest’oggi alle ore 19. “Il titolo adesso”, l’incitamento per il Barça. “Se questo pomeriggio batterà il Granada, il Barcellona staccherà l’Atletico a soli 5 giorni dalla fine. I ragazzi di Koeman non erano in cima alla classifica dallo scorso giugno, 10 mesi fa”. Una vera e propria finale per il Barcellona. Koeman ha annunciato, inoltre, che non farà rotazioni: nel momento decisivo della stagione, per il primo posto in campionato, il tecnico olandese si affida ai suoi fedelissimi. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 29 aprile 2021) L’apertura delè tutta dedicata al recupero della gara di Liga tra Barcellona e Granada, in programma quest’oggi alle ore 19. “Il”, l’incitamento per il. “Se questo pomeriggio batterà il Granada, il Barcellona staccherà l’Atletico a soli 5 giorni dalla fine. I ragazzi di Koeman non erano in cima alla classifica dallo scorso giugno, 10 mesi fa”. Una vera e propria finale per il Barcellona. Koeman ha annunciato, inoltre, che non farà rotazioni: nel momento decisivo della stagione, per il primo posto in campionato, il tecnico olandese si affida ai suoi fedelissimi. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Mundo Deportivo Barcellona, un canterano pronto a rinnovare Commenta per primo Il Barcellona è pronto a rinnovare il contratto di Nico González , mediano di 19 anni delle giovanili blaugrana . Questa settimana, come scrive il Mundo Deportivo, è stato raggiunto un accordo tra le parti e rimangono solo gli ultimi dettagli per chiudere il rinnovo fino al 2024.

Barcellona, trovato l'accordo per il rinnovo di un canterano Commenta per primo Il Barcellona ha trovato l'accordo con Oscar Mingueza per il prolungamento del contratto (in scadenza quest'anno) fino al 2023 . La firma, riporta Mundo Deportivo , avverrà venerdì.

Mundo Deportivo: "L'offensiva del Psg per Messi"

