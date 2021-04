Motomondiale | Bagnaia | ' pronto per la prima vittoria dell' anno'

(Di giovedì 29 aprile 2021) Jerez, 29 apr. - (Adnkronos) - "Il circuito di Jerez mi piace molto, possiamo fare bene. L'scorso stavamo lottando per il podio,che si rompesse il motore eravamo secondi con un ampio distacco sul terzo, significa che questa di Jerez può essere una buona pista per noi. Per certi aspetti somiglia a Portimao, è un tracciato che mi piace molto". Lo dice il pilotaa Ducati Francescoalla vigiliae prove libere del Gp di Spagna a Jerez.attualmente è 2° in classifica con 46 punti, in cima c'è il vincitoree ultime due gare, Quartararo: "La Yamaha è molto competitiva, lo sappiamo, ma anche Ducati sta andando molto forte. Siamo secondi in Campionato dopo tre gare, dobbiamo ridurre il distacco dalla vetta. Sono convinto che siamo pronti ...

Quarta tappa del: è la settimana del GP di Spagna., reduce dalla grande rimonta del Portogallo (dall'11° al 2° posto), è carico: 'A Jerez l'anno scorso stavamo lottando per il podio, prima che ...Così Francescoalla vigilia del week - end del GP di Spagna sul circuito di Jerez. "L'anno scorso ho cercato di guidare la Ducati in modo diverso e credo di aver capito un po' meglio come ...Bagnaia attualmente è 2° in classifica con 46 punti, in cima c'è il vincitore delle ultime due gare, Quartararo: "La Yamaha è molto competitiva, lo sappiamo, ma anche Ducati sta andando molto forte. S ...In conferenza stampa, Francesco Bagnaia è intervenuto parlando della prossima gara a Jerez: “Sono molto fiducioso perché mi sento molto bene su tutti i fronti, sia per quanto riguarda la moto che la s ...