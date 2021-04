Motomondiale | accordo con Dorna | Aprilia Racing in Motogp fino al 2026

Advertising

...- spagnola che come noto gestisce il FIM Road Racing World Championship Grand Prix - un... Aprilia ha conquistato nella sua giovane storia 54 titoli mondiali , 38 nel, 7 in ...Con 294 affermazioni nei GP, e' il marchio europeo che ha vinto piu' gare nel. Con le ... "Ovviamente sono felice di questo. Dalla prossima stagione saremo presenti come Aprilia ...Aprilia Racing ha annunciato la firma dell’accordo con Dorna Sports per la partecipazione al campionato del mondo MotoGP fino al 2026. Per le prossime cinque stagioni Aprilia Racing sarà tra i protago ...Classe MotoGP che conterà anche sulla presenza di Aprilia fino alla stagione 2026. Arriva oggi l'ufficialità dell'accordo firmato con Dorna.