MotoGP | Gran Premio Spagna Marquez | “Da Portimao mi sono allenato”

Leggi su sportface

(Di giovedì 29 aprile 2021) “è stato un week end speciale da tutti i punti di vista. Qui mi sembra che tutto sia più calmo, le mie condizioni fisiche noncambiate troppo ma spero di poter guidare meglio dalle FP1. Su questo circuito ho bei ricordi ma anche cattive memorie”. Marctorna a Jerez, luogo dell’incidente che lo ha tenuto ai box per nove mesi, ed è pronto per competere nel GP di. “Dami, un po’ di palestra e bicicletta ma in modo leggero perchè il corpo mi chiedeva di rallentare – spiega lo spagnolo in conferenza stampa – Ho preso tanti antibiotici, ci vuole tempo per riprendersi. Appena li elimineremo sarà tutto più facile”. E ancora sul suo ritorno in pista in Portogallo: “Ho riguardato la gara, la posizione sulla moto non è quella ...