MotoGP | GP Spagna 2021 | orari prove libere | programma | tv | streaming 30 aprile

Leggi su oasport

(Di giovedì 29 aprile 2021) Dopo undici giorni di stop, il Motomondiale torna protagonista a partire da domani con ledel Gran Premio di, valido come quarta tappa della stagione e secondo atto del tour europeo. Fari puntati a Jerez de la Frontera su un nuovo capitolo della lotta per il titolo iridato, con Fabio Quartararo grande favorito per il successo e per provare la prima vera fuga del campionato nella classe regina. Grande attesa anche per rivedere all’opera Marc Marquez, due settimane dopo il positivo rientro in gara a Portimao, in modo da valutare gli eventuali progressi dell’otto volte iridato sul piano della condizione fisica. L’Italia punta tutto su Franco Morbidelli e Francesco Bagnaia per il podio, mentre Valentino Rossi è chiamato ad una prova d’orgoglio dopo un avvio di Mondiale disastroso in sella alla ...