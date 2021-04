Mostra di Venezia | Serena Rossi condurrà le serate di apertura e chiusura

(Di giovedì 29 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’attrice napoletanaledie didella 78esima edizione dellaInternazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di, diretta da Alberto Barbera.aprirà la Biennale Cinema 2021 nella serata di mercoledì 1 settembre, sul palco della Sala Grande (Palazzo del Cinema al Lido) in occasione della cerimonia di inaugurazione, e guiderà la cerimonia disabato 11 settembre, in occasione della quale saranno annunciati i Leoni e gli altri premi ufficiali della 78ma. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

