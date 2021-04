Morte di Samuele De Paoli | Patricia interrogata fino alle 3 del mattino

(Di giovedì 29 aprile 2021) Secondo quanto emerso dall’interrogatorio diè deceduto dopo essere caduto in un fosso a seguito di una lite. Si tratta di una ricostruzione congruente, a confermare sarà l’autopsia. E’ durato3 dell’interrogatorio di, la trans coinvolta nelladiDe, 22enne di Bastia trovato morto in un fosso. La squadra Mobile di Perugia condotta da Gianluca Boiano, attraverso l’interrogatorio, ha ricostruito le ultime ore di vita di. Leggi anche ->De: chi è il giovane ex calciatore trovato morto a Perugia Il decesso diDeSecondo quanto emerso ...

infoitinterno : Morte di Samuele, fermato un trans, è stato immortalato da una telecamera - umbriaOn : Morte di Samuele, interrogata una trans: «Abbiamo litigato, ma l'ho lasciato vivo» - infoitinterno : Morte di Samuele, interrogato il sospettato: 'Abbiamo litigato e lottato, poi lui è caduto e sono scappato' - quot_umbria : Per la morte di Samuele fermato un trans - umbriaOn : #Morte di #Samuele, c'è un #sospettato: «#Botte dopo il #rapporto. Ma non l'ho ucciso» -

Ultime Notizie dalla rete : Morte Samuele

... Patrizia, 43 anni, è stata portata in questura a Perugia ed è stata sentita a lungo dagli investigatori che indagano sulladi. Che il ragazzo non potesse essere andato da solo in ...È stata interrogata per diverse ore in questura la trans coinvolta nelladiDe Paoli, il 22enne di Bastia trovato morto in un fosso di Sant'Andrea delle Fratte, in provincia di Perugia, mercoledì mattina . Brasiliana di 43 anni, si è presentata davanti ai ...Si indaga su una brasiliana di 43 anni, portata in questura e sentita a lungo dagli investigatori: tra i due ci sarebbe stata una colluttazione ...Samuele De Paoli è stato trovato morto ieri, il 22enne era completamente nudo in un fosso. Interrogata una 43enne brasiliana ...