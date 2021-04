Montemagni Lega | ' Pesanti carenze d' infermieri negli ospedali | Asl ponga immediatamente rimedio'

(Di giovedì 29 aprile 2021) E' ancora Elisa, capogruppo in consiglio regionale della, a suonare la sveglia perché si risolvano, al più presto, le criticità nella sanità in provincia. "Se, come immaginiamo - ...

La Gazzetta di Lucca

E' ancora Elisa, capogruppo in consiglio regionale della, a suonare la sveglia perché si risolvano, al più presto, le criticità nella sanità in provincia. "Se, come immaginiamo - afferma - i dati ...... Sandro Giacomelli (Leg Group), Mario Puppa (Consigliere regionale Pd) ed Elisa(Consigliera regionale capogruppo). In apertura un focus sull'attuale situazione sanitaria sul nostro ...Il lungo dibattito sull’inchiesta Keu si è chiuso con l’approvazione della Proposta di risoluzione presentata dal gruppo Pd ...Firenze, 29 aprile 2021 - La strategia Giani vince dentro la maggioranza e fronteggia l’assalto agguerrito e argomentato dell’opposizione (centrodestra con Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia e Mov ...