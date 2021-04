Mondiali curling femminili 2021: il calendario delle partite dell’Italia. Programma, orari, tv, streaming (Di giovedì 29 aprile 2021) L’Italia parteciperà ai Mondiali 2021 di curling femminile, in Programma a Calgary (Canada) da venerdì 30 aprile a domenica 9 maggio. La nostra Nazionale torna in scena a due anni di distanza rassegna iridata, visto che dodici mesi fa non ebbe luogo a causa dell’emergenza sanitaria. Si tratta di un appuntamento fondamentale, perché assegna i primi sei pass per le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Le azzurre fronteggeranno altre 13 Nazionali, l’obiettivo è ovviamente quello di conquistare la qualificazione ai Giochi, assegnato alle prime sei classificate. Quelle squadre saranno anche quelle che si contenderanno anche le medaglie negli scontri a eliminazione diretta: prima e seconda accedono direttamente alle semifinali, le formazioni piazzate dal terzo al sesto posto passano da un turno preliminare (playoff). Di ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 aprile 2021) L’Italia parteciperà aidifemminile, ina Calgary (Canada) da venerdì 30 aprile a domenica 9 maggio. La nostra Nazionale torna in scena a due anni di distanza rassegna iridata, visto che dodici mesi fa non ebbe luogo a causa dell’emergenza sanitaria. Si tratta di un appuntamento fondamentale, perché assegna i primi sei pass per le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Le azzurre fronteggeranno altre 13 Nazionali, l’obiettivo è ovviamente quello di conquistare la qualificazione ai Giochi, assegnato alle prime sei classificate. Quelle squadre saranno anche quelle che si contenderanno anche le medaglie negli scontri a eliminazione diretta: prima e seconda accedono direttamente alle semifinali, le formazioni piazzate dal terzo al sesto posto passano da un turno preliminare (playoff). Di ...

