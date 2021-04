Miwa Energia | ancora un’amarezza contro il Forio | sanniti secondi

(Di giovedì 29 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiPartita bellissima quella da poco terminata traBasket eCestistica Benevento giocata in quel di Pozzuoli nel PalaErrico. Il match tra le due squadre più quotate del girone si è risolto a favore della capolistacon un andamento molto simile a quello della partita disputata a Benevento. Dominio dei cinghiali, infatti, nella prima parte di gara e pareggio nel terzo quarto, proprio come successe al PalaParente, per poi vedere lo strappo della squadra di Coach Iovino.che, dovendo recuperare i 9 punti presi a Benevento, parte fortissimo e grazie ad una super prestazione dai 3 punti riesce a chiudere il primo quarto a +10 sul 24-34. Secondo quartoche, ...

