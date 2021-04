Miryea Stabile crollo emotivo all’«Isola dei famosi»: «Mia madre mi ha pugnalata alle spalle» (Di giovedì 29 aprile 2021) «Mi sono fidata sempre di mia madre e poi mi ha pugnalata alle spalle». Così Myrea Stabile, l’ex vincitrice de “La Pupa e il secchione”, naufraga all’«Isola dei famosi», ha raccontato il difficile rapporto con i genitori. Il loro divorzio l’ha fatta parecchio soffrire: la giovane è, infatti, cresciuta senza il padre, con cui oggi sembra aver recuperato un certo rapporto. leggi anche l’articolo —> Chi è Miryea Stabile, carriera e vita privata della biondissima “pupa” “Isola dei famosi”, Miryea Stabile crollo emotivo: passato doloroso alle spalle La nomination a ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 29 aprile 2021) «Mi sono fidata sempre di miae poi mi hasp». Così Myrea, l’ex vincitrice de “La Pupa e il secchione”, naufragadei», ha raccontato il difficile rapporto con i genitori. Il loro divorzio l’ha fatta parecchio soffrire: la giovane è, infatti, cresciuta senza il padre, con cui oggi sembra aver recuperato un certo rapporto. leggi anche l’articolo —> Chi è, carriera e vita privata della biondissima “pupa” “dei”,: passato dolorosospLa nomination a ...

