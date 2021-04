Miriam Leone “saluta” la primavera: lo scatto diventa virale (Di giovedì 29 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Miriam Leone è sempre protagonista del mondo Instagram. Ecco il suo ultimo scatto, dal sapore fortemente primaverile. Miriam Leone è senza alcun dubbio una delle attrici più amate e stimate del panorama del cinema e delle serie tv. Potrebbero essere tanti gli esempi di pellicole o fiction che l’hanno vista grandissima protagonista e che hanno Leggi su youmovies (Di giovedì 29 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è sempre protagonista del mondo Instagram. Ecco il suo ultimo, dal sapore fortemente primaverile.è senza alcun dubbio una delle attrici più amate e stimate del panorama del cinema e delle serie tv. Potrebbero essere tanti gli esempi di pellicole o fiction che l’hanno vista grandissima protagonista e che hanno

Advertising

Fabio_A88 : MA CHI CAZZO E' STA MIRIAM? L'unica Miriam di degna attenzione è la Leone. Punto. #isola - Maqui_ : RT @Il_Nerdastro: BREAKING: #Diabolik 2...e 3! La #01Distribution crede seriamente nel Re del Terrore dei #ManettiBros: in cantiere ben due… - il_Tommi13 : Il cinema italiano batte un colpo rivelando due uscite in sala: #FreaksOut di Gabriele Mainetti (“Lo chiamavano Jee… - Morenozagor : RT @Il_Nerdastro: BREAKING: #Diabolik 2...e 3! La #01Distribution crede seriamente nel Re del Terrore dei #ManettiBros: in cantiere ben due… - Zagorforever : RT @Il_Nerdastro: BREAKING: #Diabolik 2...e 3! La #01Distribution crede seriamente nel Re del Terrore dei #ManettiBros: in cantiere ben due… -