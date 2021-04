Milano, Sala annuncia: “Il Salone del Mobile 2021 si farà” (Di giovedì 29 aprile 2021) Milano – “Il Salone del Mobile 2021 si farà ed è una bella notizia per Milano e l’Italia. Sarà un’edizione unica, che arriva dopo un anno di stop e in un contesto sanitario e socio-economico ancora delicato e complesso, sicuramente più che attrattiva”. Lo ha annunciato, sulla sua pagina Facebook, il sindaco di Milano Beppe Sala (foto). Per il primo cittadino del capoluogo meneghino, “già il fatto che quest’anno Milano ospiterà il Salone è di per sé un messaggio di speranza e fiducia di grandissimo valore, in vista della ripresa. E il Presidente della Repubblica mi ha riconfermato la sua disponibilità ad essere presente all’inaugurazione”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di giovedì 29 aprile 2021)– “Ildelsied è una bella notizia pere l’Italia. Sarà un’edizione unica, che arriva dopo un anno di stop e in un contesto sanitario e socio-economico ancora delicato e complesso, sicuramente più che attrattiva”. Lo hato, sulla sua pagina Facebook, il sindaco diBeppe(foto). Per il primo cittadino del capoluogo meneghino, “già il fatto che quest’annoospiterà ilè di per sé un messaggio di speranza e fiducia di grandissimo valore, in vista della ripresa. E il Presidente della Repubblica mi ha riconfermato la sua disponibilità ad essere presente all’inaugurazione”. L'articolo L'Opinionista.

