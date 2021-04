Milano | De Corato | ‘Sala senza fascia per Ramelli e Pedenovi | offesa a loro memoria’

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 29 aprile 2021), 29 apr.(Adnkronos) – “Avrei voluto vedere il sindaco di, Beppe Sala, partecipare all’intitolazione dei giardini alla memoria di Sergiocon latricolore, a nome della città intera e non come un comune cittadino. La scelta di non indossarla ha sicuramente un valore politico”. Lo ha detto il consigliere comunale di Fdi aed assessore regionale, Riccardo De, in merito alle commemorazioni di oggi pomeriggio in occasione del 46esimo anniversario della morte di Sergioe del 45esimo dall’uccisione di Enrico.“La commemorazione di oggi in memoria di Sergioe di Enrico, dopo gli arresti degli ex terroristi rossi avvenuti ieri in Francia, mi riporta ...