Milano: aveva rubato un'opera della scultrice Sanna, 47enne rintracciato e arrestato (Di giovedì 29 aprile 2021) Milano, 29 apr. (Adnkronos) - aveva rubato, lo scorso mese di marzo, una statua in legno creata dall'artista Edi Sanna, del valore di circa 10mila euro, ma dopo una serrata attività di indagine condotta dai carabinieri, è stato individuato e arrestato. E' accaduto a Milano. La statua, raffigurante Madre Natura, era stata esposta in diverse mostre nazionali tra le quali 'Il simposio' di Bergamo e 'Il bosco di sculture' del parco la Goccia di Milano. I militari della stazione Milano Musocco hanno condotto una serie di indagini, raccolto testimonianze e, anche con l'analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza, sono riusciti a riconoscere ed individuare il responsabile, un 47enne già noto per precedenti ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021), 29 apr. (Adnkronos) -, lo scorso mese di marzo, una statua in legno creata dall'artista Edi, del valore di circa 10mila euro, ma dopo una serrata attività di indagine condotta dai carabinieri, è stato individuato e. E' accaduto a. La statua, raffigurante Madre Natura, era stata esposta in diverse mostre nazionali tra le quali 'Il simposio' di Bergamo e 'Il bosco di sculture' del parco la Goccia di. I militaristazioneMusocco hanno condotto una serie di indagini, raccolto testimonianze e, anche con l'analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza, sono riusciti a riconoscere ed individuare il responsabile, ungià noto per precedenti ...

