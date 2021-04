Milan, Shevchenko ricorda Istanbul: “Mi svegliavo urlando” (Di giovedì 29 aprile 2021) Andriy Shevchenko, leggenda del Milan e attuale ct dell’Ucraina, si è raccontato in una lunga intervista rilasciata a 7, magazine del Corriere della Sera. Un viaggio nei ricordi dell’ex attaccante, tra l’infanzia vicino a Chernobyl e la carriera calcistica, composta di molti alti e qualche, pesante, basso. Partendo dai momenti positivi, Shevchenko ricorda la finale di Champions League di Manchester nel 2003 contro la Juventus, dove ha segnato il rigore che ha consegnato la Coppa ai rossoneri: “Ho sempre avuto dubbi, mai paura. Dal cerchio di centrocampo al dischetto mi è venuto in mente di tutto. L’infanzia, Chernobyl, gli amici morti, tutto. Ma sopra ogni cosa mi dicevo di non avere dubbi. Una volta che hai deciso dove tirare, non importa cosa fa Buffon, non importa niente, basta non cambiare idea. A metà del tiro, ... Leggi su sportface (Di giovedì 29 aprile 2021) Andriy, leggenda dele attuale ct dell’Ucraina, si è raccontato in una lunga intervista rilasciata a 7, magazine del Corriere della Sera. Un viaggio nei ricordi dell’ex attaccante, tra l’infanzia vicino a Chernobyl e la carriera calcistica, composta di molti alti e qualche, pesante, basso. Partendo dai momenti positivi,la finale di Champions League di Manchester nel 2003 contro la Juventus, dove ha segnato il rigore che ha consegnato la Coppa ai rossoneri: “Ho sempre avuto dubbi, mai paura. Dal cerchio di centrocampo al dischetto mi è venuto in mente di tutto. L’infanzia, Chernobyl, gli amici morti, tutto. Ma sopra ogni cosa mi dicevo di non avere dubbi. Una volta che hai deciso dove tirare, non importa cosa fa Buffon, non importa niente, basta non cambiare idea. A metà del tiro, ...

