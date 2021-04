Milan, Meité: “Andremo in Champions League” (Di giovedì 29 aprile 2021) “Il messaggio che posso dare ai tifosi è di non mollare, di stare con noi come hanno sempre fatto. Noi non molleremo, lavoriamo forte e abbiamo fiducia. I momenti duri ci sono per tutti, ma non molliamo. Conosco le nostre qualità, ci sono ancora cinque partite, e alla fine vedrete che saremo in Champions“. Queste le parole di Soualiho Meité ai microfoni di Sky Sport sul difficile momento del Milan, reduce dalla sconfitta per 3-0 contro la Lazio. E sull’importanza dell’apporto di Zlatan Ibrahimovic: “Ibra è un giocatore fondamentale, dà fiducia, parla e quando ci abbassiamo lui ci fa alzare. E’ importante sia tornato, speriamo di vincere col Benevento. In settimana abbiamo lavorato sui dettagli e sullo spirito dopo le ultime due sconfitte, per dare di più e fare attenzione a tutto“, ha concluso. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 29 aprile 2021) “Il messaggio che posso dare ai tifosi è di non mollare, di stare con noi come hanno sempre fatto. Noi non molleremo, lavoriamo forte e abbiamo fiducia. I momenti duri ci sono per tutti, ma non molliamo. Conosco le nostre qualità, ci sono ancora cinque partite, e alla fine vedrete che saremo in“. Queste le parole di Soualihoai microfoni di Sky Sport sul difficile momento del, reduce dalla sconfitta per 3-0 contro la Lazio. E sull’importanza dell’apporto di Zlatan Ibrahimovic: “Ibra è un giocatore fondamentale, dà fiducia, parla e quando ci abbassiamo lui ci fa alzare. E’ importante sia tornato, speriamo di vincere col Benevento. In settimana abbiamo lavorato sui dettagli e sullo spirito dopo le ultime due sconfitte, per dare di più e fare attenzione a tutto“, ha concluso. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Milan Meité Calcio: Meité carica il Milan, 'conosco le nostre qualità, andremo in Champions' Lo dice il centrocampista Soualiho Meité ai microfoni di Sky Sport.

Milan, Meite: 'Pioli dà fiducia a tutti. Cinque finali per la Champions, Ibra...' Commenta per primo Il centrocampista del Milan Soualiho Meite è stato intervistato da Milan TV e ha parlato del momento in casa rossonera. Su Pioli: 'Il mister dà fiducia a tutti, il lavoro paga e quando ti alleni forte lui lo vede'. Sulle ultime due sconfitte: 'Col Sassuolo abbiamo ...

