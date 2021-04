Milan, il video di Germano Lanzoni per Fondazione Milan / VIDEO (Di giovedì 29 aprile 2021) Sul proprio profilo Twitter, il Milan ha pubblicato un VIDEO con Germano Lanzoni per Fondazione Milan. Eccolo nella news: “Firma ed entra nella squadra di: con il tuo 5x1000 sosterrai tanti ragazzi grazie ai nostri progetti”. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 29 aprile 2021) Sul proprio profilo Twitter, ilha pubblicato unconper. Eccolo nella news: “Firma ed entra nella squadra di: con il tuo 5x1000 sosterrai tanti ragazzi grazie ai nostri progetti”.

Advertising

AntoVitiello : L'arrivo di #Ibrahimovic in sede a Casa #Milan per firmare il rinnovo fino al 2022 @Ibra_official @milannewsit - acmilan : Questa Top 5 contiene supereroi, compreso un uomo volante ?? Vota il gol più bello ?? - IsmaelBennacer : ?? SS Lazio - AC Milan ?? Stadio Olimpico ? 20h45 #ForzaMilan ???? - angeloarabia : RT @NonEvoluto: Per chi volesse approfondire l'analisi del nostro Mental Coach sui perchè della brusca frenata di un #Milan che macinava re… - Samuele98750556 : RT @NonEvoluto: Per chi volesse approfondire l'analisi del nostro Mental Coach sui perchè della brusca frenata di un #Milan che macinava re… -