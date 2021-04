Milan, hai visto? Il tuo scarto lo vuole il Real (Di giovedì 29 aprile 2021) Il Milan osserva da lontano: il Real Madrid ha messo nel mirino un vecchio attaccante che in rossonero non ha lasciato tracce Non è dei migliori il ricordo che i tifosi hanno di lui, eppure s’è sempre saputo del suo valore, ne erano certi anche gli scettici. Con qualche anno di ritardo, il portoghese André Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 29 aprile 2021) Ilosserva da lontano: ilMadrid ha messo nel mirino un vecchio attaccante che in rossonero non ha lasciato tracce Non è dei migliori il ricordo che i tifosi hanno di lui, eppure s’è sempre saputo del suo valore, ne erano certi anche gli scettici. Con qualche anno di ritardo, il portoghese André Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Chiaramilanista : @gigiodonna1 Ti ho già offeso parecchio ed oggi non voglio farlo per amore del Milan non di certo per te. Se molti… - Lucabra051 : @milanismo1968 @inter2010treble @Dionisi89249966 Continuo a ripeterti, fai bene a insultare la mia persona, a sviar… - dandreac1 : @dan_maze non conoscevo il Pres. Farina, mi hai steso su questo passaggio: - @marcomaioli1 : il pres. Farina è un a… - DanyCascione : RT @IZBACK11: @marco_ramiccia @gigiodonna1 È come pregare la mia ragazza di rimanere con me e non andare con altri ..Il Milan si ama,se hai… - rykyjeypynaz : @matty23_ @CalcioFinanza Chiudiamo qua il campionato, hai ragione. Inter prima, Milan fuori dalla CL. -