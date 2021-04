Milan-Benevento | Pioli in conferenza stampa | data | orario | tv e streaming

(Di giovedì 29 aprile 2021) Ildi Stefano, reduce da due sconfitte consecutive, vuole assolutamente rialzare la testa contro ildell’ex Filippo Inzaghi nel match valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, in programma sabato 1 maggio al Meazza. Il tecnico rossonero, alla vigilia della gara, parlerà nella classicanella giornata di venerdì 30 aprile alle ore 14:30 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it seguirà lain diretta e garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SportFace.

Advertising

PietroMazzara : #Repubblica riferisce che Roma, Torino, Bologna, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Benevento, Crotone, Parma e Ca… - 444lux : RT @Ruttosporc: Indovina indovinello: quale squadra affronterà il Milan dopo il Benevento, contro cui la Gazzetta praticamente sta invitand… - TV7Benevento : MILAN-BENEVENTO DIRIGE CALVARESE DI... - davidetonn : RT @Ruttosporc: Indovina indovinello: quale squadra affronterà il Milan dopo il Benevento, contro cui la Gazzetta praticamente sta invitand… - sportli26181512 : MILANELLO REPORT: tecnica e tattica verso il Benevento: Prosegue la marcia di avvicinamento al prossimo incontro di… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Benevento

Il terzino portoghese Diogo Dalot ha parlato del momento delIntervistato da Sport Mediaset, Diogo Dalot ha così parlato dell'ultima sfida persa contro la Lazio: "Sappiamo che l'ultima partita non è stata la più bella della stagione, ma per fortuna il ...Le parole di Diogo Dalot in vista del match contro ildi sabato prossimo. Ilè chiamato a rialzare la testa ed è pronto a farlo con Zlatan Ibrahimovic Ilè chiamato a rialzare la testa per continuare ad inseguire il sogno Champions ...Prosegue la marcia di avvicinamento al prossimo incontro di campionato, che vedrà il Milan affrontare il Benevento sabato 1° maggio a San Siro alle ore 20.45. Per i rossoneri allenamento questa mattin ...Sono state annunciate le designazioni arbitrali per la giornata 34 del campionato di Serie A. Milan-Benevento, in programma sabato 1 maggio alle ore 20.45 ...