Migranti: Orfini su Conte, 'con lui mai porti chiusi? ci vuole tanta pazienza…' (Di giovedì 29 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 29 aprile 2021) su Notizie.it.

Advertising

TV7Benevento : Migranti: Orfini su Conte, 'con lui mai porti chiusi? ci vuole tanta pazienza...'... - evamarghe : @orfini Prossimo comunicato: Non ho mai firmato decreti sicurezza 1e bis Non ho chiuso io gli spra Non ho mai af… - P_Di_Lupidio : @orfini il MIO Paese non è responsabile di nulla. VOI siete gli unici responsabili delle tragedie in mare, Voi che… - federicocipria4 : RT @Franco32656300: La SOS Mediterranee: Sembrava di navigare in un mare di cadaveri. Oltre 100 morti al largo della Libia. Sea Watch: 'Ue… - Misurelli77 : RT @Franco32656300: La SOS Mediterranee: Sembrava di navigare in un mare di cadaveri. Oltre 100 morti al largo della Libia. Sea Watch: 'Ue… -