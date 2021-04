Migranti | Nobili a Conte | ' ma neanche un briciolo di vergogna?'

(Di giovedì 29 aprile 2021) Roma, 29 apr. (Adnkronos) - "Maundi?". Lo scrive Lucianodi Iv su twitter postando l'intervento di Giuseppeall'iniziativa Agorà di Goffredo Bettini in cui l'ex-premier dice: "Con i miei governi i porti non stati mai chiusi' e allegando il video della firma del decreti Salvini.

ross_1904 : Nobili è quello che difendeva Minniti sulla gestione migranti? Sappiamo tutti con le ong com’è finita …. Un bricio… -

Il Tempo

Roma, 29 apr. (Adnkronos) - "Ma neanche un briciolo di vergogna?". Lo scrive Luciano Nobili di Iv su twitter postando l'intervento di Giuseppe Conte all'iniziativa Agorà di Goffredo Bettini in cui l'e ...