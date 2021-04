Michela Murgia e il poliziotto che la ferma per chiederle se ha paura | VIDEO (Di giovedì 29 aprile 2021) Ricordate la polemica su Michela Murgia che aveva detto che la divisa del generale Figliuolo le faceva paura? Ieri a Otto e mezzo la scrittrice ha spiegato di essere stata fermata da un poliziotto che le ha chiesto se avesse timore anche della sua. E lei spiega che è un’intimidazione Michela Murgia e il poliziotto che la ferma per chiederle se ha paura VIDEO Ecco il VIDEO di Otto e Mezzo: #Murgia: Perché nella puntata di ieri di #ottoemezzo ha affermato di aver subito un’intimidazione da parte di un poliziotto pic.twitter.com/wyMYHDo6hM — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) April 29, 2021 Su Figliuolo ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021) Ricordate la polemica suche aveva detto che la divisa del generale Figliuolo le faceva? Ieri a Otto e mezzo la scrittrice ha spiegato di essere statata da unche le ha chiesto se avesse timore anche della sua. E lei spiega che è un’intimidazionee ilche laperse haEcco ildi Otto e Mezzo: #: Perché nella puntata di ieri di #ottoemezzo ha afto di aver subito un’intimidazione da parte di unpic.twitter.com/wyMYHDo6hM — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) April 29, 2021 Su Figliuolo ...

