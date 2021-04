Metzelder rischia 5 anni: al via il processo per pedopornografia (Di giovedì 29 aprile 2021) Metzelder rischia una pena definitiva da 3 mesi a 5 anni ". Inizia oggi il processo all'ex difensore del Real Madrid, accusato di aver raccolto e diffuso materiale pedopornografico. Nello specifico, ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 29 aprile 2021)una pena definitiva da 3 mesi a 5". Inizia oggi ilall'ex difensore del Real Madrid, accusato di aver raccolto e diffuso materiale pedopornografico. Nello specifico, ...

