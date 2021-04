Metzelder confessa | “Chiedo scusa alle vittime di violenza sessuale | accetterò la punizione”

Leggi su sportface

(Di giovedì 29 aprile 2021) L’ex difensore di Real Madrid e Borussia Dortmund, Christoph, al termine del processo di quattro ore in cui è accusato di diffusione di materiale pornografico, ha rilasciato una parziale confessione: “Ho raccolto immagini e screenshot di siti Web liberamente accessibili.ladi. Dovrò convivere con questo senso di colpa per il resto della mia vita”. Stando a quanto riportato dai media tedeschi, il tribunale distrettuale avrebbe promesso una pena di 10-12 mesi in libertà vigilata in caso di confessione. SportFace.